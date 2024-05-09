Французький машинобудівний гігант продав останній актив у Росії

Стало відомом, що через санкції США французький концерн Alstom продав свою частку найбільшого виробника вагонів та локомотивів АТ "Трансмашхолдинг" у Росії.

За скільки продано частку

Частка акцій Alstom у найбільшій російській компанії в галузі транспортного машинобудування становила 20%. Їх було продано за 75 мільйонів євро.

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Угода була закрита на початку січня 2024 року. Цікаво, що її балансова вартість була нульовою через попереднього знецінення активів.

США у вересні 2023 року включили російський "Трансмашхолдинг" до санкційного SDN List. Після цього французький концерн вирішив остаточно вийти зі складу акціонерів.

Група додатково оцінила потенційний ризик, що виникає внаслідок нових санкцій OFAC, і прийняла рішення продати свою частку в TMХ,

– пояснили в Alstom.

Що означає SDN List Розшифровується як Specially Designated Nationals and Blocked Persons List. Це список уряду США із санкцій та/або ембарго, спрямований проти визначених американцями терористів, посадових осіб та бенефіціарів певних авторитарних режимів, а також міжнародних злочинців.

Чи продовжував концерн діяльність в Росії після 2022

Ще у березні 2022 року в Alstom, який вважається один зі світових лідерів у сфері виробництва енергетичного обладнання та залізничного транспорту, повідомили про те, що постачання продукції та інвестицій в Росію припиняються через повномасштабне вторгнення в Україну.