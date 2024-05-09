За скільки продано частку
Частка акцій Alstom у найбільшій російській компанії в галузі транспортного машинобудування становила 20%. Їх було продано за 75 мільйонів євро.
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США у вересні 2023 року включили російський "Трансмашхолдинг" до санкційного SDN List. Після цього французький концерн вирішив остаточно вийти зі складу акціонерів.
Група додатково оцінила потенційний ризик, що виникає внаслідок нових санкцій OFAC, і прийняла рішення продати свою частку в TMХ,
– пояснили в Alstom.
Що означає SDN ListРозшифровується як Specially Designated Nationals and Blocked Persons List. Це список уряду США із санкцій та/або ембарго, спрямований проти визначених американцями терористів, посадових осіб та бенефіціарів певних авторитарних режимів, а також міжнародних злочинців.
Чи продовжував концерн діяльність в Росії після 2022
Ще у березні 2022 року в Alstom, який вважається один зі світових лідерів у сфері виробництва енергетичного обладнання та залізничного транспорту, повідомили про те, що постачання продукції та інвестицій в Росію припиняються через повномасштабне вторгнення в Україну.
- Нагадуємо, що Alstom належало 20% російського "Трансмашхолдингу" (ТМХ). Рештою акцій володіли російські акціонери.
- ТМХ в Росії виробляє рухомий склад для рейкового транспорту, а його підрозділи працюють у Єгипті, Білорусії та Казахстані.