Кожен сьомий – мільйонер: як угорський бізнес "захоплює" Україну і скільки заробляє

В Україні нині працює 246 компаній, за якими стоять угорські власники – усі вони подали фінансову звітність за 2025 рік. І що цікаво: приблизно кожен сьомий такий бізнес уже вийшов на річний дохід понад 100 мільйонів гривень.

Що відомо про угорський бізнес в Україні?

Загалом угорський бізнес в Україні почувається доволі впевнено – сукупний дохід цих компаній сягнув 29,77 мільярдів гривень, що на 8% більше, ніж роком раніше, пише Опендатабот.

Беззаперечним лідером серед них залишається ОТП Банк – його річний дохід майже дотягує до 12 мільярдів. Ба більше, це єдина компанія з угорським корінням, яка потрапила до актуального Індексу Опендатаботу.

Далі у списку найбагатших – агробудівельна група "Астра" з доходом 3,6 мільярди гривень. За нею йдуть ТІС – Вугілля (1,95 мільярда), ОТП Лізинг (1,7 мільярда) та Трансінвестсервіс із 1,68 мільярда. Варто враховувати, що частина цих бізнесів має змішану структуру власності – разом з угорцями там присутні українські чи інші європейські інвестори.

Так, зростання доходів таких компаній може означати посилення конкуренції для українського бізнесу, але водночас – додаткові податки та робочі місця.

Де найбільше угорських бізнесів та які сфери виділяють?

Географічно найбільше угорського бізнесу зосереджено на Закарпатті – там зареєстровано 115 компаній, тобто майже половина від загальної кількості. У столиці працює ще 67 таких бізнесів, а на Одещині – 21. При цьому саме Київ став центром найбільш прибуткових компаній: тут базується майже половина підприємств із доходом понад 100 мільйонів – 15 компаній:

Щодо сфер діяльності, то угорські інвестори найчастіше обирають оптову торгівлю — таких компаній 54. Нерухомість теж користується попитом (24 бізнеси). Також аграрний сектор залишається стабільно привабливим – тут працює 17 компаній.

Найпопулярніші сфери бізнесу угорців / інфографіка Опендатабот

Цікаво! Активність угорського бізнесу в Україні частково пояснюється географічною близькістю, особливо Закарпаття, а також історичними економічними зв’язками між країнами. Це свідчить про те, що іноземні інвестори продовжують працювати в Україні навіть попри війну та економічні ризики.

Чому іноземці відкривають бізнес в Україні?

За підсумками 2025 року іноземці активно реєстрували бізнеси в Україні, причому мова не лише про великі інвестиції, а й про малий та середній бізнес, пише Опендатабот.

До слова, Кіпр і Нідерланди вже давно залишаються ключовими "хабами" для структурування українського бізнесу. Мова йде про компанії, які мали дохід від 100 мільйонів гривень згідно з фінансовою звітністю за 2025 рік.

Найчастіше іноземці обирають такі галузі:

оптова торгівля – 25,8%;

сільське господарство – 8,9%;

IT – 5,9%;

постачання світла, газу – 5,4%;

роздрібна торгівля – 4,3%.

Як українські біженці впливають на ВВП країн Європи?

Українці за кордоном – економічно активні члени суспільства, які здебільшого інтегруються до місцевих економік. Приплив населення дозволяє країнам Європи розв'язувати проблеми нестачі робочих рук і старіння націй. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.

Через війну до країн ЄС виїхали 5 – 7 мільйонів жителів України. Найбільше осіло в Польщі, Німеччині та Чехії, де разом із мігрантами попередніх років українці інтегруються до місцевих ринків праці, наповнюють бюджети та пенсійні фонди. За словами експерта Василя Воскобойника, присутність українців у ЄС дає відчутний економічний ефект, адже серед них працевлаштовані:

у Польщі – 900 тисяч українців;

у Німеччині – 295 тисяч;

у Чехії – близько 390 тисяч.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Українці – не тягар для Європи. Це надбання, за яке європейці готові конкурувати. Ми опинилися в унікальній ситуації, коли за українців за кордоном конкурують Україна, Польща, Чехія, Німеччина. З одного боку це викликає приємне здивування, а з іншого – розуміння, що перед нашою країною постає дуже суттєвий виклик.

Про внесок українців в економіки цих держав свідчать наступні цифри за підсумком 2024 року:

у ВВП Польщі – 2,7%;

Чехії – 2,2 – 2,3% ВВП;

Німеччини – близько 0,6 – 0,7% ВВП.

Щодо останньої експерт зазначає, що внесок українців у добробут Німеччини є також значним попри позірно нижчий відсоток, адже її економіка є найбільшою в Європі.