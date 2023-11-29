Майже мільярд доларів інвестицій: Lotus Tech зміг залучити кошти перед завершенням роботи

Підрозділ спортивного бренду Lotus, який виробляє люксові електромобілі, зміг залучити великі інвестиції. Lotus Technology якраз незабаром зіллється з компанією L Catterton Asia Acquisition (LCAA), яка займається придбанням бланкових чеків.

Що буде з Lotus Tech

Lotus Technology змогла залучити 870 мільйонів доларів фінансування. Воно було отримано на основі оцінки вартості компанії у 5,5 мільярда доларів.

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Тож після закриття угоди з LCAA, вони випустять публічні акції, що означає, що частка Lotus Technology у вільному обігу становитиме понад 19%. Вийнятком стануть лише уже наявні акціонери LCAA.

Кошти будуть використані для подальшого розвитку автомобільних технологій наступного покоління, просування інноваційних продуктів, підтримки розширення глобальної дистриб'юторської мережі компанії, а також загальних корпоративних цілей,

– написано у повідомленні компанії.

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Ще в січні Lotus Tech заявила, що буде виходити на біржу в США. Зробити це вона планувала злившись з LCAA, компанією спеціального призначення (SPAC), яку утворили афілійовані особи L Catterton. Це інвестиційна компанія, яку підтримують імперії розкішних товарів Louis Vuitton Moet Hennessy.

Lotus Technology це частина британського виробника спортивних автомобілів Lotus Group. Ним спільно володіють китайський автовиробник Geely та малайзійська Etika Automotive.