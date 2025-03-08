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Бізнес Актуальні новини Інвестиційну картку України оновили – 188 проєктів на 6 мільярдів доларів
8 березня, 15:55
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Інвестиційну картку України оновили – 188 проєктів на 6 мільярдів доларів

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • UkraineInvest та Європейська Бізнес Асоціація оновили Інвестиційну карту України, включивши 188 проєктів із потенціалом 6 мільярдів доларів.
  • На платформі представлені можливості в 15 секторах і регіональні профілі, з 5% проєктів вже отримали фінансування.
  • Найбільше ініціатив представлено в Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. 

UkraineInvest спільно з Європейською Бізнес Асоціацією (EBA) розширюють можливості для залучення приватних та муніципальних інвестицій в Україну. Вони актуалізували Інвестиційну карту України, яка тепер містить детальну інформацію про 188 інвестиційних проєктів загальним потенціалом близько 6 мільярдів.

Що таке Інвестиційна карта України

В рамках співпраці команди оновлюють Інвестиційну карту України – інтерактивну платформу, що допомагає потенційним інвесторам знайти перспективні проекти в різних галузях економіки, інформує 24 Канал

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Довідково. Інвестиційна карта України – платформа, яка була запущена у лютому 2023 року за ініціативи EBA, Global Business for Ukraine та UkraineInvest.

Вона містить структуровані дані про:

  • Інвестиційні можливості у 15 секторах, включаючи енергетику, агросектор, промисловість, логістику, будівництво та IT.
  • Регіональні профілі – інформація про площу, населення, податки, ресурси та ключові галузі кожної області.
  • Конкретні бізнес-проекти – ініціатори, статус, місцезнаходження, необхідні інвестиції, цілі та терміни реалізації.
  • Платформу українських стартапів, що відкриті для фінансування та партнерства.

Які проекти вже представлені

Станом на сьогодні на платформі доступні 188 проєктів із загальним інвестиційним потенціалом 6 мільярдів доларів. З моменту запуску 5% проектів уже отримали фінансування.

Топ-3 регіони за кількістю представлених ініціатив:

  • Одеська область – 64 проекти
  • Дніпропетровська область – 41 проект
  • Кіровоградська область – 20 проектів

Як скористатися можливостями карти

Для інвесторів – обирайте проекти, що відповідають вашим інтересам, та залишайте заявку для консультацій. Для бізнесу та влади – якщо у вас є ініціатива, що потребує фінансування, подайте заявку на її розміщення через сайт.