Інвестиційну картку України оновили – 188 проєктів на 6 мільярдів доларів
- UkraineInvest та Європейська Бізнес Асоціація оновили Інвестиційну карту України, включивши 188 проєктів із потенціалом 6 мільярдів доларів.
- На платформі представлені можливості в 15 секторах і регіональні профілі, з 5% проєктів вже отримали фінансування.
- Найбільше ініціатив представлено в Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
UkraineInvest спільно з Європейською Бізнес Асоціацією (EBA) розширюють можливості для залучення приватних та муніципальних інвестицій в Україну. Вони актуалізували Інвестиційну карту України, яка тепер містить детальну інформацію про 188 інвестиційних проєктів загальним потенціалом близько 6 мільярдів.
Що таке Інвестиційна карта України
В рамках співпраці команди оновлюють Інвестиційну карту України – інтерактивну платформу, що допомагає потенційним інвесторам знайти перспективні проекти в різних галузях економіки, інформує 24 Канал.
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Довідково. Інвестиційна карта України – платформа, яка була запущена у лютому 2023 року за ініціативи EBA, Global Business for Ukraine та UkraineInvest.
Вона містить структуровані дані про:
- Інвестиційні можливості у 15 секторах, включаючи енергетику, агросектор, промисловість, логістику, будівництво та IT.
- Регіональні профілі – інформація про площу, населення, податки, ресурси та ключові галузі кожної області.
- Конкретні бізнес-проекти – ініціатори, статус, місцезнаходження, необхідні інвестиції, цілі та терміни реалізації.
- Платформу українських стартапів, що відкриті для фінансування та партнерства.
Які проекти вже представлені
Станом на сьогодні на платформі доступні 188 проєктів із загальним інвестиційним потенціалом 6 мільярдів доларів. З моменту запуску 5% проектів уже отримали фінансування.
Топ-3 регіони за кількістю представлених ініціатив:
- Одеська область – 64 проекти
- Дніпропетровська область – 41 проект
- Кіровоградська область – 20 проектів