Що таке Інвестиційна карта України

В рамках співпраці команди оновлюють Інвестиційну карту України – інтерактивну платформу, що допомагає потенційним інвесторам знайти перспективні проекти в різних галузях економіки, інформує 24 Канал.

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Довідково. Інвестиційна карта України – платформа, яка була запущена у лютому 2023 року за ініціативи EBA, Global Business for Ukraine та UkraineInvest.

Вона містить структуровані дані про:

Інвестиційні можливості у 15 секторах, включаючи енергетику, агросектор, промисловість, логістику, будівництво та IT.

Регіональні профілі – інформація про площу, населення, податки, ресурси та ключові галузі кожної області.

Конкретні бізнес-проекти – ініціатори, статус, місцезнаходження, необхідні інвестиції, цілі та терміни реалізації.

Платформу українських стартапів, що відкриті для фінансування та партнерства.

Які проекти вже представлені

Станом на сьогодні на платформі доступні 188 проєктів із загальним інвестиційним потенціалом 6 мільярдів доларів. З моменту запуску 5% проектів уже отримали фінансування.

Топ-3 регіони за кількістю представлених ініціатив:

Одеська область – 64 проекти

Дніпропетровська область – 41 проект

Кіровоградська область – 20 проектів