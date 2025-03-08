Что такое Инвестиционная карта Украины

В рамках сотрудничества команды обновляют Инвестиционную карту Украины – интерактивную платформу, что помогает потенциальным инвесторам найти перспективные проекты в различных отраслях экономики, информирует 24 Канал.

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Справочно. Инвестиционная карта Украины – платформа, которая была запущена в феврале 2023 года по инициативе EBA, Global Business for Ukraine и UkraineInvest.

Она содержит структурированные данные о:

  • Инвестиционные возможности в 15 секторах, включая энергетику, агросектор, промышленность, логистику, строительство и IT.
  • Региональные профили – информация о площади, населения, налоги, ресурсы и ключевые отрасли каждой области.
  • Конкретные бизнес-проекты – инициаторы, статус, местонахождение, необходимые инвестиции, цели и сроки реализации.
  • Платформу украинских стартапов, открытых для финансирования и партнерства.

Какие проекты уже представлены

На сегодняшний день на платформе доступны 188 проектов с общим инвестиционным потенциалом 6 миллиардов долларов. С момента запуска 5% проектов уже получили финансирование.

Топ-3 региона по количеству представленных инициатив:

  • Одесская область – 64 проекта
  • Днепропетровская область – 41 проект
  • Кировоградская область – 20 проектов

Как воспользоваться возможностями карты

Для инвесторов – выбирайте проекты, соответствующие вашим интересам, и оставляйте заявку для консультаций. Для бизнеса и власти – если у вас есть инициатива, требующая финансирования, подайте заявку на ее размещение через сайт.