Причина – тарифная политика Трампа

Эта инвестиция является частью стратегии компании по минимизации рисков, связанных с возможными таможенными тарифами на чипы из Тайваня, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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По словам представителя Белого дома, официальное объявление ожидается в понедельник. В этот день генеральный директор TSMC СС Вэй встретится с президентом США Дональдом Трампом.

TSMC уже инвестировала 65 миллиардов долларов в строительство заводов в штате Аризона, а новые 100 миллиардов могут стать отдельным проектом или включать часть этих средств.

Заметьте. К 2028 году компания планирует запустить три передовые производственные площадки в США, среди которых завод с 2-нм технологией.

Почему это важно

Администрация Трампа продолжает политику экономического национализма и угрожает пошлинами на импорт микросхем, что может ударить по экономике Тайваня, которая в значительной степени зависит от экспорта полупроводников. В ответ Тайбэй ищет пути смягчения ситуации, в частности через закупку американского оружия.

TSMC таким образом не только укрепляет позиции на американском рынке, но и защищает свой бизнес от торговых рисков и возможных изменений в глобальной цепочке поставок.