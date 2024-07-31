Понад 400 мільйонів євро: в Іспанії оштрафували Bookingcom

Іспанське антимонопольне відомство наклало на Booking.com великий штраф у розмірі 413,2 мільйона євро. Сервіс онлайн-бронювання житла, відомий як один з найбільших і найпопулярніших у світі, був оштрафований за нібито зловживання домінуючим становищем на іспанському ринку протягом останніх п'яти років.

В Іспанії оштрафували Booking.com

Іспанія наклала найбільший штраф у своїй історії за порушення антимонопольного законодавства.

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Через найкраще позиціонування готелів з великою кількістю бронювань на Booking.com інші онлайн-агентства не змогли вийти на ринок або розширитися,

– написали у заяві CNMC.

В Іспанії, другій за відвідуваністю країні світу після Франції, Booking.com утримує частку ринку від 70% до 90% протягом останніх п'яти років, згідно з даними CNMC.

У Європі Booking.com став провідним гравцем з часткою ринку, що перевищує 60%, згідно зі звітами.