В Испании оштрафовали Booking.com
Испания наложила крупнейший штраф в своей истории за нарушение антимонопольного законодательства.
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Из-за лучшего позиционирования отелей с большим количеством бронирований на Booking.com другие онлайн-агентства не смогли выйти на рынок или расшириться,
– написали в заявлении CNMC.
В Испании, второй по посещаемости стране мира после Франции, Booking.com удерживает долю рынка от 70% до 90% в течение последних пяти лет, согласно данным CNMC.