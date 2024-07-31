В Іспанії оштрафували Booking.com
Іспанія наклала найбільший штраф у своїй історії за порушення антимонопольного законодавства.
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Через найкраще позиціонування готелів з великою кількістю бронювань на Booking.com інші онлайн-агентства не змогли вийти на ринок або розширитися,
– написали у заяві CNMC.
В Іспанії, другій за відвідуваністю країні світу після Франції, Booking.com утримує частку ринку від 70% до 90% протягом останніх п'яти років, згідно з даними CNMC.