Яка ситуація із зарплатами та чи здується ШІ-хайп: інтерв'ю з CEO Intellias про IT-ринок в Україні
- Intellias розширює свою присутність в Європі та на Близькому Сході, відкриваючи нові офіси в Каїрі та Німеччині, щоб бути ближчими до клієнтів і залучати таланти.
- Український ІТ-ринок залишається стабільним без значного зниження зарплат, хоча нові клієнти не активно заходять на ринок і спостерігається деяка міграція інженерів.
2025 рік став особливим для IT-компанії Intellias з погляду географічного розширення. У травні Intellias оголосила про стратегічне посилення свого хабу в Каїрі, який відкрили ще у 2022 році. Нині він перетворюється на один із ключових центрів інновацій у регіоні Європи, Ближнього Сходу та Африки. Єгипет обрали не випадково: понад 50 тисяч IT-випускників щороку, технологічна екосистема, що швидко зростає, та вигідне географічне положення роблять країну ідеальною для інженерних команд, які працюють як на Близький Схід, так і на Європу. Каїрський офіс уже спеціалізується на розробці automotive-рішень – від архітектур наступного покоління для авто до систем автономної мобільності.
Паралельно Intellias зміцнює позиції в Європі. У квітні компанія відкрила новий офіс в Інгольштадті, розташований у центрі інноваційного кампусу In-Campus поряд із провідними автовиробниками. А вже влітку розширила свою присутність у Мюнхені, де налагоджено співпрацю з технологічними компаніями регіону.
Таке масштабування – це стратегія, що дає змогу Intellias бути ближчими до клієнтів, залучати найкращі таланти та водночас інтегрувати локальні команди у глобальні програми. Про те, як Intellias трансформується разом зі світовим ринком, та як Україна продовжує залишатися в центрі цієї історії попри війну, 24 Канал дізнавався в співзасновника і CEO компанії Віталія Седлера на IT Arena 2025.
Чому Intellias відкриває нові офіси?
Intellias відкриває локації з двох базових причин, підкреслює Седлер у розмові з 24 Каналом. Перша – пошук талантів там, де вони вже концентруються або де ринок масштабований. Єгипет – саме з цього ряду: компанія з певним здивуванням побачила на місці інженерів з досвідом в automotive, зробила перші найми, відчула більший потенціал і вирішила мати офіс, розповідає співрозмовник. Крім потенціалу серед талантів, відкриття локації у Єгипті стало відповіддю за запит клієнта Intellias.
Окрема історія – Індія.
Індія – це мільйони інженерів. В Індії можна знайти інженера з найрізноманітнішою експертизою, і вартість там краща, ніж в інших локаціях. Тому будь-яка велика компанія повинна бути присутня в Індії з метою доступу до талантів.
Друга причина – доступ до ринків клієнтів і близькість до їхніх команд та інфраструктури. У Німеччині це особливо помітно на прикладі automotive: "Якщо ти працюєш із виробником в автомотиві, то часто вони кажуть: "Ми вам даємо автомобілі, на яких ви будете працювати, але вони мають бути в гаражі, близько до основної локації клієнта".
Саме тому компанія відкриває офіси поруч із клієнтами, де зручно співпрацювати щоденно, каже керівник Intellias. Продажі також мають бути на місцях і працювати на місцевих ринках.
Культурні особливості: Європа різна, Індія – "інша цивілізація"
"Загалом у кожній країні є особливості", – розповідає Віталій Седлер. Навіть усередині Європи різниця між Польщею та Іспанією відчутна і вимагає нюансованого підходу. А от Індія – "інша цивілізація, непроста локація".
Седлер наводить показовий приклад: у Європі та Україні офер зі стартом умовно 1 вересня зазвичай означає, що інженер виходить у визначений день. В Індії ж типовою є ситуація, коли великий відсоток кандидатів – до прикладу, 30% – просто не виходять.
"Ти робиш офер, підписуєш контракт, проводиш welcome-онбординг до виходу, а в день виходу людина не виходить", – пояснює співрозмовник. Це особливість ринку, яку треба прийняти: або "набивати ґулі" самостійно, або вчитися на досвіді тих, хто вже їх набив.
Для Intellias це стало неочікуваним ударом по плануванню: "Ми клієнтам обіцяли команду, а половина просто не вийшла", – зазначає Седлер.
Чи буде подальша експансія? На запитання про розширення географії CEO відповідає так:
"Стратегічних планів на відкриття локацій немає, бо в нас вже добра глобальна присутність. Натомість можливі опортуністичні кроки – там, де з’являються переконливі можливості. Навіть Єгипет це радше опортуністичне рішення, а не частина довгої заздалегідь виписаної стратегії", – каже керівник Intellias.
Акцент на automotive: китайська конкуренція, здешевлення та швидкість
У європейському та американському automotive посилюється вплив китайських гравців, які сильно демпінгують і мають потужну підтримку держави, тоді як на Заході це ринкова історія, розповідає керівник Intellias. Як наслідок – клієнти очікують дешевше й швидше, великий пресинг на вартість розробки, розповідає співрозмовник.
Відповідь Intellias – диверсифікація у low-cost-локації (та сама Індія), активна робота з ШІ, який впливає на інжиніринг, а також розробка рішень із можливістю повторного використання від клієнта до клієнта. Це дозволяє знижувати сукупну вартість володіння для замовників і пришвидшувати виведення функціональності.
За останні два роки ринок перейшов від майндсета "інновації заради інновацій" до фокуса на фінансову ефективність, каже керівник Intellias. Потреба в цифрових змінах нікуди не зникла, але клієнти стримують запуск проєктів, доки не побачать прямого і швидкого впливу на прибутки та збитки.
Причини – у вартісній природі грошей. Якщо під час COVID-періоду гроші коштували майже нуль і їх було дуже багато, то нині – етап протверезіння: гроші дорогі, інвестицій менше, а підходи жорсткіші. Це не ситуація окремо Intellias, це ситуація ринку загалом.
ШІ: хайп чи ні?
Чи не "здується" ШІ-хайп через кілька років? "Хайп є. Чи "здується" – сказати складно", – відповідає Седлер.
ШІ – революційна технологія, яка приносить добрий або поганий результат залежно від того, наскільки добрі або погані дані.
Тому великий попит на роботу з data: розробники прагнуть зменшити галюцинації та підвищити якість моделей – а це можливо, коли дані впорядковані. За оцінкою Седлера, це історія на кілька років: навряд чи за рік можна впорядкувати всі дані світу й зробити їх AI-ready.
Український ІТ-ринок: рівновага із помірним спадом і без "обвалу зарплат"
Всередині України шаленого попиту на нових інженерів немає. Якщо раніше компанії зростали на 10 – 15 – 20% з року в рік, то нині кількість інженерів радше стабільна, зазначає Седлер. Міграція триває: хтось виїжджає з України з різних причин. Нові клієнти не надто охоче заходять у країну; натомість ті, що вже працювали, – залишаються. Відповідно, локального попиту на масове найняття немає.
"Чи варто це вважати успіхом на четвертому році великої війни? Успіхом – так. Могло бути значно гірше", – зазначає Седлер. Гігантських просідань не спостерігається: зарплати не впали на 20 – 30%, галузь і далі платить високо.
Окремим чинником став Defense – нова велика тема, де є місце інноваціям і стартапам, й інженери можуть працювати з оборонними технологіями. Водночас це ще не драйвер структурних змін для всієї індустрії: "Близько 800 defense-компаній, але це маленькі компанії на малих ресурсах. Є люди, які переходять у defense, але це не створює значущих структурних змін", – розповідає співрозмовник. Підсумок для ринку – рівноважна ситуація з певним зменшенням.
