В Італії арештували майно російського олігарха Березкіна та ексочільника "Роснефті" Худайнатова

Фінансова поліція Італії наклала арешт на майно одразу двох російських олігархів. Мовиться про нерухомість екскерівника "Роснефті" Едуарда Худайнатова та очільника російської інвестиційної групи Esn Грігорія Березкіна.

Зазначається, що обидва росіяни потрапили під санкції Європейського Союзу унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це пише видання Reuters з посиланням на два анонімні джерела, ознайомлені з ситуацією.

Читайте також Мільярди доларів: скільки втратили найзаможніші росіяни від початку року

Яке майно російських олігархів арештували в Італії

Фінансова поліція Італії конфіскувала віллу Альтакьяра у Портофіно, на узбережжі Лігурійського моря, яку ексочільник "Роснефті" Едуард Худайнатов придбав у 2015 році за 25 мільйонів євро.

Крім того, арешт накладено на його автомобіль Porsche 911, майно у Римі та капітал однієї з компаній російського олігарха. Загалом вартість арештованого майна Худайнатова в Італії оцінюють у близько 57 мільйонів євро.

Зауважимо, що ще у травні цього року італійські правоохоронці конфіскували розкішну яхту вартістю близько 700 мільйонів доларів, яка неформально належить Худайнатову – ЗМІ пов'язують судно також з президентом Росії Владіміром Путіним.

Водночас, у межах іншої операції, італійська поліція заморозила майно голови російської інвестиційної групи Esn Грігорія Березкіна. Під арешт потрапила низка майна у Сірміоне, місті на озері Гарда, що на північному сході Італії. Вартість конфіскованого оцінюють у понад 15 мільйонів євро.

Додамо, що за офіційними даними італійської фінансової поліції, загальна вартість активів, вилучених станом на початок жовтня 2022 року в російських олігархів в Італії, становить понад 1,7 мільярда євро.