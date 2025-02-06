JYSK відкрила новий магазин: де саме та який він має вигляд
- JYSK відкрила дев'ятий магазин у Львові, розташований у районі Сихів.
- Новий магазин створено за концепцією 3.0 з оновленим дизайном та зовнішнім майданчиком для садових меблів, і є 104-м у мережі JYSK в Україні.
Скандинавська мережа JYSK 6 лютого відкрила новий магазин у Львові, розширивши свою присутність у місті до дев’яти торгових точок, а в області – до десяти.
JYSK відкрила дев'ятий магазин у Львові
Новий магазин розташований у найбільшому житловому районі Львова – на Сихові, за адресою проспект Червоної Калини, 60. За даними компанії, відкриття нового магазину є частиною стратегії JYSK щодо розширення мережі в Україні, інформує 24 Канал.
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Новий магазин в концепції 3.0
Новий торговий простір побудований за сучасною концепцією 3.0, що передбачає оновлений дизайн, точкове освітлення, нове покриття для підлоги, а також наявність зовнішнього майданчика для виставки садових меблів.
Крім того, новий магазин у Львові має просторий зовнішній майданчик. Його облаштували для експозиції садових меблів.
Розширення співпраці
Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця зазначив, що це відкриття – важливий крок для розвитку JYSK в нашій країні.
"Ми прагнемо бути ближчими до наших покупців і пропонувати сучасні, зручні простори для покупок, що надихають. Концепція 3.0 дозволяє нам створювати ще приємніший досвід шопінгу, а розташування в серці Сихова допоможе нам стати частиною життя місцевої громади", – повідомили в пресслужбі компанії.
Новий магазин у Львові став 104-м у мережі JYSK в Україні, яка наразі представлена у 37 містах країни.