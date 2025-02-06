Російську компанію "Балтика" продали

Раніше Carlsberg оцінювала свої російські активи у 1,06 мільярда доларів, що більш ніж утричі перевищує підсумкову суму угоди. Продаж "Балтики" став завершальним етапом понад 25-річної діяльності компанії в Росії. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за 2024 рік, опублікованому 6 лютого, інформує 24 Канал.

Дивіться також Рекордний аукціон: розкішну віллу росіянина виставили на продаж в Німеччині

Як зазначено у звіті, угода передбачала врегулювання всіх юридичних суперечок, включно з питаннями інтелектуальної власності.

Carlsberg отримала виплату у розмірі приблизно 2,3 мільярда данських крон (близько 320 мільйонів доларів) і зберегла 100% контроль над бізнесами в Казахстані та Азербайджані,

– ідеться у звіті.

Carlsberg була в Росії 25 років

До виходу з російського ринку Carlsberg володіла 8 пивоварнями та мала близько 8 400 співробітників у Росії. У 2023 році компанія списала 1,41 мільярда доларів активів, пов'язаних із "Балтикою", після того як у липні того ж року російська влада передала підприємство під тимчасове управління державного агентства.

Новий генеральний директор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен, який очолив компанію у вересні 2023 року, заявив, що Росія фактично вкрала бізнес компанії, а Carlsberg більше не має жодного відношення до своєї колишньої діяльності в країні-агресора.