Деталі продажу

Маєток площею 735 квадратних метрів розташований на березі мальовничого озера Тегернзе. Про те, що російський олігарх може втратити розкішну вілу повідомив портал Merkur, інформує 24 Канал.

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Усманов використовував маєток як місце для відпочинку, однак після запровадження санкцій ЄС у 2022 році будинок залишився без господарів.

Як виглядає віла Усманова

Триповерхова вілла з гаражем розташована у селищі Роттах-Егерн. Загальна площа маєтку складає 4700 квадртаних метра, житлова площа головної будівлі – 735 квадртаних метра. Вона має чотири спальні, ванні кімнати на 2 та 3 поверхах. Крім того, у будинку є лазня площею 750 квадртаних метра та 20-метровий басейн.



Вілла розташована на земельній ділянці площею 4700 квадратних метрів / Фото merkur

Олігарх володів нерухомістю через офшорну компанію Tegernsee (IOM) Limited, яка у 2011 році придбала її за 7,8 мільйона євро. На цю ж компанію були оформлені 12 співробітників, які займалися обслуговуванням маєтку.

Проте суд визнав Tegernsee (IOM) Limited неплатоспроможною, адже її активи складалися переважно з нерухомості, що не могла бути використана для погашення боргів.

Рекордний аукціон

Після ухваленого рішення арбітражний керуючий Ульріх Крамер виставив віллу на продаж. Якщо угоду буде укладено, виручені кошти направлять на спеціальний рахунок у межах провадження про банкрутство компанії.

Зауважте. До цього найдорожчим об'єктом, виставленим на аукціон у Німеччині, був маєток у Кампені (Шлезвіг-Гольштейн), який оцінювали у 15,5 мільйона євро. Тож, продаж вілли Усманова може стати рекордним для німецького ринку нерухомості.