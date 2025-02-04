Детали продажи

Имение площадью 735 квадратных метров расположено на берегу живописного озера Тегернзе. О том, что российский олигарх может потерять роскошную виллу сообщил портал Merkur, информирует 24 Канал.

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Усманов использовал имение как место для отдыха, однако после введения санкций ЕС в 2022 году дом остался без хозяев.

Как выглядит вилла Усманова

Трехэтажная вилла с гаражом расположена в поселке Роттах-Егерн. Общая площадь поместья составляет 4700 квадртаных метра, жилая площадь главного здания – 735 квадртаных метра. Она имеет четыре спальни, ванные комнаты на 2 и 3 этажах. Кроме того, в доме есть баня площадью 750 квадртаных метра и 20-метровый бассейн.



Вилла расположена на земельном участке площадью 4700 квадратных метров / Фото merkur

Олигарх владел недвижимостью через оффшорную компанию Tegernsee (IOM) Limited, которая в 2011 году приобрела ее за 7,8 миллиона евро. На эту же компанию были оформлены 12 сотрудников, которые занимались обслуживанием имения.

Однако суд признал Tegernsee (IOM) Limited неплатежеспособной, ведь ее активы состояли преимущественно из недвижимости, что не могла быть использована для погашения долгов.

Рекордный аукцион

После принятого решения арбитражный управляющий Ульрих Крамер выставил виллу на продажу. Если сделка будет заключена, вырученные средства направят на специальный счет в рамках производства о банкротстве компании.

Заметьте. До этого самым дорогим объектом, выставленным на аукцион в Германии, было поместье в Кампере (Шлезвиг-Гольштейн), которое оценивали в 15,5 миллиона евро. Поэтому, продажа виллы Усманова может стать рекордной для немецкого рынка недвижимости.