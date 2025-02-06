Российскую компанию "Балтика" продали

Ранее Carlsberg оценивала свои российские активы в 1,06 миллиарда долларов, что более чем втрое превышает итоговую сумму сделки. Продажа "Балтики" стала завершающим этапом более 25-летней деятельности компании в России. Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2024 год, опубликованном 6 февраля, информирует 24 Канал.

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Как указано в отчете, соглашение предусматривало урегулирование всех юридических споров, включая вопросы интеллектуальной собственности.

Carlsberg получила выплату в размере примерно 2,3 миллиарда датских крон (около 320 миллионов долларов) и сохранила 100% контроль над бизнесами в Казахстане и Азербайджане,

– говорится в отчете.

Carlsberg была в России 25 лет

До выхода с российского рынка Carlsberg владела 8 пивоварнями и имела около 8 400 сотрудников в России. В 2023 году компания списала 1,41 миллиарда долларов активов, связанных с "Балтикой", после того как в июле того же года российские власти передали предприятие под временное управление государственного агентства.

Новый генеральный директор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен, возглавивший компанию в сентябре 2023 года, заявил, что Россия фактически украла бизнес компании, а Carlsberg больше не имеет никакого отношения к своей прежней деятельности в стране-агрессоре.