JYSK открыла девятый магазин во Львове

Новый магазин расположен в самом большом жилом районе Львова – на Сыхове, по адресу проспект Красной Калины, 60. По данным компании, открытие нового магазина является частью стратегии JYSK по расширению сети в Украине, информирует 24 Канал.

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Новый магазин в концепции 3.0

Новое торговое пространство построено по современной концепции 3.0, что предусматривает обновленный дизайн, точечное освещение, новое покрытие для пола, а также наличие внешней площадки для выставки садовой мебели.

Кроме того, новый магазин во Львове имеет просторную внешнюю площадку. Ее обустроили для экспозиции садовой мебели.

Расширение сотрудничества

Country Director JYSK в Украине Евгений Иваница отметил, что это открытие – важный шаг для развития JYSK в нашей стране.

"Мы стремимся быть ближе к нашим покупателям и предлагать современные, удобные и, вдохновляющие пространства для покупок. Концепция 3.0 позволяет нам создавать еще более приятный опыт шопинга, а расположение в сердце Сихова поможет нам стать частью жизни местной общины", – сообщили в пресс-службе компании.

Новый магазин во Львове стал 104-м в сети JYSK в Украине, которая сейчас представлена в 37 городах страны.