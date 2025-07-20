Уряд та РНБО готують річний мораторій на перевірки бізнесу, – Свириденко

Прем'єрка написала, що в Україні планують запровадити мораторій на перевірки бізнесу. Окрім цього, уряд почав аудит кримінальних справ проти бізнесу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

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Що відомо про мораторій на перевірки бізнесу в Україні?

За словами Свириденко, Зеленський доручив дати більше свободи бізнесу.

Уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з президентом Володимиром Зеленським – його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу,

– повідомила вона.

Кабінет міністрів почав аудит кримінальних справ проти бізнесу.

"Пріоритет – закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише Генпрокурор або керівники обласного та районного рівня. Паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці. Також ми посилимо контроль за законністю слідчих дій. Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів Росії", – пообіцяла Свириденко.

Іще уряд має план запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин та експериментальний проєкт "Проєктуй і будуй", який дозволить швидше будувати чи відновлювати інфраструктуру.