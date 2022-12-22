Скасують мораторій на перевірки і пільговий податок у 2%: меморандум уряду з МВФ

Кабмін за підтримки МВФ працюватиме над підготовкою відновлення довоєнного стану податкового адміністрування та політики. Зокрема, уряд планує скасувати низку податкових рішень, ухвалених під час повномасштабної війни.

Про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів МВФ (РМВ). Так, найближчим часом уряд подасть до Верховної Ради три законопроєкти, які мають набрати чинності з 1 липня наступного року.

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Що планують змінити

Зазначається, що згадані законопроєкти стосуються податкової політики України й передбачають:

скасування мораторію на здійснення податкових перевірок;

скасування спрощеної системи зі ставкою єдиного податку у 2%;

забезпечення застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у закладах роздрібної торгівлі, зокрема поновлення відповідальності за невикористання РРО.

Окрім того, у документі йдеться про роботу над впровадженням автоматичного обміну інформацією з метою оподаткування за загальним стандартом звітності, або CRS, а також наміри запропонувати відповідні законодавчі ініціативи.

До слова, за прогнозами уряду, приблизний приріст надходжень у 2023 році завдяки скасуванню спрощеного режиму оподаткування оцінюють орієнтовно на рівні 0,13% ВВП за оцінки дефіциту бюджету у 21,6% ВВП.

Ми також продовжуємо працювати над ширшим дизайном податкової політики та заходами щодо побудови сучасної системи адміністрування доходів (зокрема включаючи обмеження можливості ухилення від оподаткування ПДФО через використання спрощеного режиму оподаткування платниками податків 3 групи), що допоможе нам досягти цілей у післявоєнний період,

– йдеться у меморандумі.