Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике Мониторинговой программы при участии совета директоров МВФ (РМВ). Так, в ближайшее время правительство подаст в Верховную Раду три законопроекта, которые должны вступить в силу с 1 июля следующего года.

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Что планируют изменить

Отмечается, что упомянутые законопроекты касаются налоговой политики и предусматривают:

отмену моратория на осуществление налоговых проверок;

отмену упрощенной системы со ставкой единого налога в 2%;

обеспечение применения регистраторов расчетных операций (РРО) в заведениях розничной торговли, в том числе возобновление ответственности за неиспользование РРО.

Кроме того, в документе говорится о работе над внедрением автоматического обмена информацией с целью налогообложения по общему стандарту отчетности, или CRS, а также намерении предложить соответствующие законодательные инициативы.

К слову, по прогнозам правительства, приблизительный прирост поступлений в 2023 году благодаря отмене упрощенного режима налогообложения оценивают ориентировочно на уровне 0,13% ВВП при оценке дефицита бюджета в 21,6% ВВП.

Мы также продолжаем работать над более широким дизайном налоговой политики и мерами по построению современной системы администрирования доходов (в частности, включая ограничение возможности уклонения от налогообложения НДФЛ через использование упрощенного режима налогообложения налогоплательщиками 3 группы), что поможет нам достичь целей в послевоенный период,

– говорится в меморандуме.

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