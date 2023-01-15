Робоча група перегляне інструменти контролю та регулювання бізнесу

Кабмін створив Міжвідомчу робочу групу з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності. Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль.

Міжвідомча група, яку створив Кабмін, зможе запропонувати змінити наявні інструменти або й зовсім їх скасувати.

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Зараз в Україні існує практично тисяча інструментів державного регулювання для бізнесу. 528 дозволів, 224 ліцензії, 157 погоджень, а також десятки декларацій, висновків, посвідчень та свідоцтв.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України У нас є політична воля і політичне рішення все це радикально скоротити. Для цього сьогодні створюємо міжвідомчу групу, яка у прискореному режимі займеться переглядом всіх цих інструментів контролю і регулювання.

Представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук повідомив, що вже затверджено відповідне положення та склад групи, основним завданням якої буде оптимізація процедур застосування інструментів державного регулювання господарської діяльності, заміни цих інструментів іншими, простішими, або їх скасування.