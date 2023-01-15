Межведомственная группа, созданная Кабмином, сможет предложить изменить имеющиеся инструменты или вовсе их отменить.

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Сейчас в Украине существует около тысячи инструментов государственного регулирования для бизнеса. 528 разрешений, 224 лицензии, 157 согласований, а также десятки деклараций, заключения, удостоверения и свидетельства.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины У нас есть политическая воля, и политическое решение все это радикально сократить. Для этого сегодня создаем межведомственную группу, которая в ускоренном режиме займется просмотром всех инструментов контроля и регулирования.

Представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук сообщил, что утверждено соответствующее положение и состав группы, основной задачей которой будет оптимизация процедур применения инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности, замены этих инструментов другими, более простыми, или их отмены.