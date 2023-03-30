Капіталізація Alibaba зросла на 30 мільярдів доларів за день

Капіталізація китайського онлайн-гіганта Alibaba зросла на 30 мільярдів доларів за день після оголошення про поділ бізнес-імперії. Її планують розділити на шість компаній.

Капіталізація Alibaba зросла

Компанія Alibaba оголосила, що розділить бізнес-імперію вартістю 220 мільярдів доларів на шість незалежних структурних підрозділів.

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Це буде найбільша реконструкція в історії компанії, завдяки чому Alibaba досягнув злету акцій групи більш ніж на 16% на торгах в Гонконзі та збільшення своєї капіталізації на понад 30 мільярдів доларів.

Критика влади Китаю в бік Alibaba

Перехід до структури холдингової компанії – рідкість для великих китайських технологічних компаній і може стати шаблоном для наслідування.

Адміністрація Сі Цзіньпіна давно критикувала вплив онлайн-платформ, турбуючись про те, що інновації технологічних компаній загрожують владі партії.

Для Пекіна це усуває занепокоєння щодо зловживання монополістичною владою з боку інтернет-гігантів,

– зауважили аналітики Evercore ISI Нео Ван і Джін Ван.

Децентралізація бізнес-напрямків компанії та повноважень щодо прийняття рішень є однією з головних цілей Пекіна.