Капіталізація Alibaba зросла
Компанія Alibaba оголосила, що розділить бізнес-імперію вартістю 220 мільярдів доларів на шість незалежних структурних підрозділів.
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Це буде найбільша реконструкція в історії компанії, завдяки чому Alibaba досягнув злету акцій групи більш ніж на 16% на торгах в Гонконзі та збільшення своєї капіталізації на понад 30 мільярдів доларів.
Критика влади Китаю в бік Alibaba
Адміністрація Сі Цзіньпіна давно критикувала вплив онлайн-платформ, турбуючись про те, що інновації технологічних компаній загрожують владі партії.
Для Пекіна це усуває занепокоєння щодо зловживання монополістичною владою з боку інтернет-гігантів,
– зауважили аналітики Evercore ISI Нео Ван і Джін Ван.
Децентралізація бізнес-напрямків компанії та повноважень щодо прийняття рішень є однією з головних цілей Пекіна.