Капитализация Alibaba выросла

Компания Alibaba объявила, что разделит бизнес-империю стоимостью 220 миллиардов долларов на шесть независимых структурных подразделений.

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Это будет самая большая реконструкция в истории компании, благодаря чему Alibaba достиг взлета акций группы более чем на 16% на торгах в Гонконге и увеличения своей капитализации более чем на 30 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Переход в структуру холдинговой компании – редкость для крупных китайских технологических компаний и может стать шаблоном для подражания.

Критика власти Китая в сторону Alibaba

Администрация Си Цзиньпина давно критиковала влияние онлайн-платформ, беспокоясь о том, что инновации технологических компаний угрожают властям партии.

Для Пекина это устраняет обеспокоенность злоупотреблением монополистическими властями со стороны интернет-гигантов,

– отметили аналитики Evercore ISI Нео Ван и Джин Ван.

Децентрализация бизнес-направлений компании и полномочий в принятии решений является одной из главных целей Пекина.