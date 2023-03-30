Капитализация Alibaba выросла
Компания Alibaba объявила, что разделит бизнес-империю стоимостью 220 миллиардов долларов на шесть независимых структурных подразделений.
Интересно Немалые штрафы и пол рынка в тени: как устроен игорный бизнес в Польше
Это будет самая большая реконструкция в истории компании, благодаря чему Alibaba достиг взлета акций группы более чем на 16% на торгах в Гонконге и увеличения своей капитализации более чем на 30 миллиардов долларов.
Критика власти Китая в сторону Alibaba
Администрация Си Цзиньпина давно критиковала влияние онлайн-платформ, беспокоясь о том, что инновации технологических компаний угрожают властям партии.
Для Пекина это устраняет обеспокоенность злоупотреблением монополистическими властями со стороны интернет-гигантов,
– отметили аналитики Evercore ISI Нео Ван и Джин Ван.
Децентрализация бизнес-направлений компании и полномочий в принятии решений является одной из главных целей Пекина.