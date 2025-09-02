Перший завод з виробництва картоплі фрі з’явиться в Україні: де його збудують
- Перший завод з виробництва картоплі фрі в Україні будується на Черкащині в індустріальному парку "Біосенс" компанією "Філд-груп".
- Завод матиме потужність до 60 тисяч тонн, створить щонайменше 300 робочих місць, і зменшить залежність від імпорту картоплі.
Перший в Україні завод з виробництва картоплі фрі почали будувати на Черкащині. Цей проєкт надасть щонайменше 300 нових робочих місць.
Що відомо про будівництво заводу картоплі фрі?
Новий завод з виробництва картоплі фрі матиме потужністю до 60 тисяч тонн, повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
Компанія "Філд-груп" зводить завод на території нового індустріального парку "Біосенс".
Ми працюємо над зміщенням фокусу з вирощування сировини до глибокої переробки. Бо це про додану вартість, зниження залежності від імпорту і експортоорієнтованість, про щонайменше 300 нових робочих місць,
– говорить посадовець.
В чому перевага будівництва заводу з виробництва картоплі фрі?
Хоча приблизно 60% продукції та інгредієнтів для McDonald’s в Україні вже виробляють локально, картопля досі переважно імпортується з-за кордону. Новий завод дозволить відійти від імпорту.
За його словами, це хороший сигнал та можливості для інших інвесторів. Вартість заводу – 110 мільйонів доларів.
Директорка ТОВ "Потейто Агро" Ольга Лонська також розповіла, що цього сезону частину картоплі планують переробити на суху суміш (картопляне пюре). А лінію з перероблювання мають запустити орієнтовно на початку 2026 року.
Головні новини українського бізнесу
На початку серпня на Львівщині відкрили новий завод з переробки рибної продукції, який надає майже 300 робочих місць і виготовляє понад 12 тонн продукції щодня.
Shell офіційно йде з України, компанія почала процес ребрендингу своїх АЗС в Україні під марку Ukrnafta, що включає 118 заправок по країні. Укрнафта завершила угоду з придбання 51% спільного підприємства з Shell, плануючи завершити ребрендинг до 2026 року.
В Україні відкрили понад тисячу нових магазинів за півроку: 1056 відкритих і 326 закритих. Найбільше нових магазинів відкрито в Києві та області, а також значна кількість у Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.