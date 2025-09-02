Що відомо про будівництво заводу картоплі фрі?

Новий завод з виробництва картоплі фрі матиме потужністю до 60 тисяч тонн, повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Компанія "Філд-груп" зводить завод на території нового індустріального парку "Біосенс".

Ми працюємо над зміщенням фокусу з вирощування сировини до глибокої переробки. Бо це про додану вартість, зниження залежності від імпорту і експортоорієнтованість, про щонайменше 300 нових робочих місць,

– говорить посадовець.

В чому перевага будівництва заводу з виробництва картоплі фрі? Хоча приблизно 60% продукції та інгредієнтів для McDonald’s в Україні вже виробляють локально, картопля досі переважно імпортується з-за кордону. Новий завод дозволить відійти від імпорту.

За його словами, це хороший сигнал та можливості для інших інвесторів. Вартість заводу – 110 мільйонів доларів.

Директорка ТОВ "Потейто Агро" Ольга Лонська також розповіла, що цього сезону частину картоплі планують переробити на суху суміш (картопляне пюре). А лінію з перероблювання мають запустити орієнтовно на початку 2026 року.

