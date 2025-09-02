Что известно о строительстве завода картофеля фри?

Новый завод по производству картофеля фри будет иметь мощность до 60 тысяч тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОГА Игоря Табурца.

Компания "Филд-групп" возводит завод на территории нового индустриального парка "Биосенс".

Мы работаем над смещением фокуса с выращивания сырья к глубокой переработке. Потому что это о добавленной стоимости, снижение зависимости от импорта и экспортоориентированность, о не менее 300 новых рабочих мест,

– говорит чиновник.

В чем преимущество строительства завода по производству картофеля фри? Хотя примерно 60% продукции и ингредиентов для McDonald's в Украине уже производят локально, картофель до сих пор преимущественно импортируется из-за рубежа. Новый завод позволит отойти от импорта.

По его словам, это хороший сигнал и возможности для других инвесторов. Стоимость завода – 110 миллионов долларов.

Директор ООО "Потейто Агро" Ольга Лонская также рассказала, что в этом сезоне часть картофеля планируют переработать на сухую смесь (картофельное пюре). А линию по переработке должны запустить ориентировочно в начале 2026 года.

