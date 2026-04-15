Нелегальна кава заполонила Україну: які схеми використовують і хто на цьому заробляє

В Україні стрімко зростає проблема тіньового обігу кави, яка вже набула системного характеру. За оцінками експертів, значна частина продукції потрапляє на ринок із порушенням митного та податкового законодавства, що призводить до масштабних втрат державного бюджету.

Як працюють схеми нелегального імпорту кави і чому вони шкідливі?

Експерти у коментарі 24 Каналу розповіли, що йдеться не лише про економічні збитки, а й про ризики для споживачів та загрозу для легального бізнесу, який опиняється у нерівних умовах конкуренції.

Раніше нардеп Данило Гетманцев розповідав, що приблизно кожна друга чашка, потрапляє на ринок поза належним митним та податковим контролем.

До того ж, офіційний обсяг імпорту складає лише близько 49 тисяч тонн, що становить близько половини від обсягу фактичного споживання.

Експерт Геннадій Капралов розповів, що у контексті кавового ринку більш коректно говорити про ширше явище – порушення митного та податкового законодавства.

Зараз бізнес використовує кілька найбільш поширених схем обходу митного контролю:

Недекларування або "чорний" імпорт. Декларування кави під виглядом інших товарів (наприклад, цикорію або харчових добавок). Перепакування продукції після ввезення під відомі торговельні марки. "Дроблення бізнесу" та продаж продукції через мережу ФОПів, щоб ухилятися від сплати податків. Заниження митної вартості, коли імпортер подає документи з фіктивними цінами, значно нижчими за ринкові.

Геннадій Капралов Адвокат Внаслідок таких схем державний бюджет щорічно втрачає мільярди гривень податкових надходжень. Водночас окрім економічних збитків, виникає загроза для здоров’я населення: на ринок може потрапляти продукція сумнівної якості або з вичерпаним строком придатності, яка після обробки та перепакування реалізується під виглядом продукції преміум-сегменту. Такі практики значно підривають добросовісну конкуренцію на ринку.

Натомість експерт Андрій Шабельніков вважає, що те, що відбувається на ринку кави, – це не просто окремі порушення, а системна проблема, яка реально б’є по легальному бізнесу.

Якщо подивитися на ситуацію очима "білого" бізнесу, стає зрозуміло, наскільки різні умови гри. Легальний імпортер зобов’язаний:

задекларувати об'єктивну митну вартість товару;

сплатити відповідне ввізне мито;

сплатити 20% податку на додану вартість;

пройти фітосанітарний контроль;

забезпечити простежуваність походження зерна та дотримуватися умов зберігання.

Усі ці правові обов'язки формують високу, але чесну собівартість легальної кави.

Натомість тіньовий сектор відверто ігнорує ці правила гри, перетворюючи порушення закону на свою головну конкурентну перевагу. Для легального бізнесу така ситуація є фатальною: підприємець, який утримує штат, сплачує податки та оренду, фізично не може конкурувати з фальсифікатом, що реалізується втричі дешевше.

Андрій Шабельніков Голова Комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації Головний ризик для легального сегмента полягає в тому, як саме держава реагує на подібні публічні заяви. Традиційно гучні новини про контрабанду стають тригером для масових перевірок. Однак контролюючим органам – податковій службі чи Держпродспоживслужбі – значно легше прийти з інспекцією до зареєстрованої кав'ярні у центрі міста чи офіційного імпортера, ніж шукати законспіровані підпільні цехи в промзонах.

Відповідно до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України", саме цей орган разом з митницею має відігравати тут ключову роль:

Відслідковувати схеми; Аналізувати ланцюги постачання; Зупиняти проблемні партії ще на кордоні.

Отже, справжній захист інтересів бізнесу сьогодні полягає в гарантуванні рівності. Легальним підприємцям не потрібні субсидії чи пільги – їм потрібна впевненість у тому, що держава здатна ліквідувати чорний ринок. Будь-які спроби вирішити проблему шляхом посилення бюрократії, введення нових ліцензій чи "килимових" перевірок вдарять виключно по сумлінних платниках податків,

– каже Шабельніков.

