Казахстан заборонив експортувати в Росію товари, які окупанти можуть використати для війни

Росіяни втратили один з важливих каналів постачання воєнних товарів. Стати на бік цивілізованого світу вирішив Казахстан.

Росія втратила важливий напрямок імпорту

Казахстан оголосив про заборону експорту 106 товарів до Росії. Йдеться про високотехнологічні продукти, які окупанти можуть використовувати у війні проти України.

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Як повідомив віце-міністр торгівлі та інтеграції Казахстану Кайрат Торебаєв, імпортувати ці товари його країна не припинить, йдеться про обмеження шансів, що вони опиняться в руках росіян.

Ми експортуємо всі товари, крім тих, що можуть використати у війні. Саме на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів, їхній експорт ми заборонили повністю,

– заявив Торебаєв.

Усі ці товари Казахстан не виготовляє, а купує. У переліку є дрони, електрочіпи та електроніка, які росіяни могли використати проти України.

Таким чином, Росія втратила один з головних шляхів для обходу західних санкцій, адже саме через Казахстан імпортувала велику кількість продукції для воєнних цілей. Втім, очікувати, що окупанти одразу відчують гострий дефіцит, навряд чи вдасться, адже в них ще є декілька країн, через яку вони можуть завозити західну продукцію.