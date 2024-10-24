У яких керівників держбанків України зарплати понад 1 мільйона гривень
Джерело:"Мінфін"
За останні 2 роки витрати усієї банківської системи на зарплати персоналу зросли. Цікаво, що керівники українських державних банків отримують заробітну плату, яка може навіть перевищувати 1 мільйон гривень, а винагорода членам наглядових рад подекуди розраховується відповідно до курсу долара.
Як зросли зарплатні витрати банків
Відомо, що на початок вересня зростання витрат на зарплату персоналу становило 31,7% – це до 31,6 мільярда гривень. Водночас адміністративні та операційні витрати, у тому числі винагороди керівництву, зросли майже на 33% – до 25,7 мільярда гривень.
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Цікаво! Найбільше зростання витрат на оплату праці зафіксували у банках із державною часткою – до 46% зарплатних витрат у банківській системі України припадає на 6 державних фінансових установ.
Відтак динаміка приростів за рік за зарплатними витратами становить:
- Укрексімбанк отримав найвище зростання доходу на 35% – до 1,1 мільярда гривень,
- "Приватбанк" підвищив витрати на зарплатню на майже 30% – до 5,9 мільярда гривень,
- "Ощадбанк" збільшив витрати на понад 7,2% – до 4,1 мільярда гривень,
- Укргазбанк підвищив на 31,6% – до 1,8 мільярда гривень,
- Сенс Банк збільшив витрати на 16% – до 1,7 мільярда гривень.
Які зарплати в керівництва
- За останніми звітами, в "Ощадбанку" винагорода членів наглядової ради зросла з 341,6 тисячі гривень до 1,6 – 1,8 мільйона гривень, а для голови наглядової ради – до 2,1 мільйона гривень. Водночас зарплата голови правління Ощадбанку становить 1,1 мільйона гривень щомісяця.
Зверніть увагу! В Ощадбанку пояснюють це тим, що винагороди прив'язані до валютного курсу. І після відмови НБУ від фіксації курсу долара він зріс до понад 40,5 гривні влітку цього року.
- У Сенс Банку розмір винагороди членів наглядової ради становили у липні 576,6 – 681,5 тисячі гривень. Винагорода виплачується не щомісяця й залежить від роботи наглядової ради. Зарплату голови Сенс Банку збережено на рівні 1,1 мільйона гривень на місяць.
- Стеля винагороди для наглядової ради "Приватбанку" з початку 2024 року зросла на 31% й сягнула 803,4 тисячі гривень. Відтак у вересні розмір винагороди членам наглядової ради був у межах від 580 тисяч гривень до 803 тисячі гривень. Щодо зарплат, то з офіційних звітів відомо про збільшення виплат голові правління Приватбанку на 10,5% – до 1,07 мільйона гривень, крім того, величезне нарахування одному із заступників голови на початку року – у розмірі аж 6,6 мільйона гривень.
- В Укрексімбанку через різну сезонність відбулося збільшення винагород – з 484,6 – 518,1 тисячі гривень до 590,2 – 1,043 тисячі гривень. Діапазон зарплат членам правління Укрексімбанку дещо скоротився – з 699,4 тисячі гривень – 1,19 мільйона гривень до 590,2 тисячі гривень – 1,04 мільйона гривень.
- Укргазбанк за останні рік не змінив розміри винагороди для членів наглядової ради – це 402,3 – 475,4 тисячі гривень. Водночас нарахування голові зросли з 870 тисяч гривень до 1,05 мільйона гривень. А діапазон виплат членам правління розширився з 550 – 725 тисяч гривень до 379,8 – 1 359 тисячі гривень.