Як зросли зарплатні витрати банків

Відомо, що на початок вересня зростання витрат на зарплату персоналу становило 31,7% – це до 31,6 мільярда гривень. Водночас адміністративні та операційні витрати, у тому числі винагороди керівництву, зросли майже на 33% – до 25,7 мільярда гривень.

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Цікаво! Найбільше зростання витрат на оплату праці зафіксували у банках із державною часткою – до 46% зарплатних витрат у банківській системі України припадає на 6 державних фінансових установ.

Відтак динаміка приростів за рік за зарплатними витратами становить:

Укрексімбанк отримав найвище зростання доходу на 35% – до 1,1 мільярда гривень,

отримав найвище зростання доходу на 35% – до 1,1 мільярда гривень, "Приватбанк" підвищив витрати на зарплатню на майже 30% – до 5,9 мільярда гривень,

підвищив витрати на зарплатню на майже 30% – до 5,9 мільярда гривень, "Ощадбанк" збільшив витрати на понад 7,2% – до 4,1 мільярда гривень,

збільшив витрати на понад 7,2% – до 4,1 мільярда гривень, Укргазбанк підвищив на 31,6% – до 1,8 мільярда гривень,

підвищив на 31,6% – до 1,8 мільярда гривень, Сенс Банк збільшив витрати на 16% – до 1,7 мільярда гривень.

Які зарплати в керівництва

За останніми звітами, в "Ощадбанку" винагорода членів наглядової ради зросла з 341,6 тисячі гривень до 1,6 – 1,8 мільйона гривень, а для голови наглядової ради – до 2,1 мільйона гривень. Водночас зарплата голови правління Ощадбанку становить 1,1 мільйона гривень щомісяця.

Зверніть увагу! В Ощадбанку пояснюють це тим, що винагороди прив'язані до валютного курсу. І після відмови НБУ від фіксації курсу долара він зріс до понад 40,5 гривні влітку цього року.