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Бізнес Актуальні новини KFC планує вихід у три нові міста: де і коли відкриють ресторани
5 червня, 15:31
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KFC планує вихід у три нові міста: де і коли відкриють ресторани

Альбіна Ковпак

Мережа ресторанів швидкого харчування KFC продовжує розширювати присутність в Україні та цього року планує вихід одразу в кілька нових міст. Компанія робить ставку не лише на найбільші мегаполіси, а й на регіональні центри.

Де будуть нові заклади KFC?

Цьогоріч KFC обрала три міста для виходу на ринок, пише UCSC.

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Мережа планує вихід в такі міста, як Тернопіль, Чернігів і Кропивницький. Водночас пріоритетними для мережі залишаються Київ, Київська область та Дніпро.

Цього року ми вже відкрили ресторан у Кам’янському, і для міста це стало справді помітною подією. Це, до речі, дуже показовий кейс: у менших містах люди часто особливо чекають на відкриття, адже там значно менше сучасних форматів дозвілля та місць, де можна провести час із сім’єю чи друзями,
– каже Аліна Кіптик, CEO Tasty Food – франчайзі KFC в Україні.

У компанії наголошують, що розглядають не лише великі обласні центри та мегаполіси. Під час вибору нових локацій враховується потенційний вплив бренду на розвиток міського середовища. 

Скільки українці витрачають на McDonald’s і KFC?

Українці продовжують активно витрачати гроші у кафе, ресторанах і сервісах доставки.Лідери серед фастфуду – McDonald’s та KFC. Такі дані показує оновлений сервіс "Дашборд" від monobank.

За кількістю операцій у категорії "Ресторани та кафе" на першому місці McDonald’s, далі йдуть сервіси доставки Glovo і Bolt Food, а за ними – KFC, "Пузата Хата", Domino’s Pizza та інші.

Щодо оборотів з початку 2025 року:

  • McDonald’s – 4,52 мільярди гривень
  • Glovo – 3,06 мільярдів гривень
  • Bolt Food – 735 мільйонів гривень
  • KFC – 598 мільйонів гривень
  • Пузата Хата – 501 мільйонів гривень
  • Lviv Croissants – 294 мільйонів гривень
  • Osama Sushi – 158 мільйонів гривень
  • Domino’s Pizza – 83 мільйонів гривень

Яка незвична новинка з'явилася в KFC?

  • У "секретному меню" KFC з'явилося морозиво з беконом, яке викликало суперечливі враження серед користувачів соцмереж.

  • Замовити "секретне меню" можна лише через мобільний застосунок KFC.

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