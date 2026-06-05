KFC планує вихід у три нові міста: де і коли відкриють ресторани
Мережа ресторанів швидкого харчування KFC продовжує розширювати присутність в Україні та цього року планує вихід одразу в кілька нових міст. Компанія робить ставку не лише на найбільші мегаполіси, а й на регіональні центри.
Де будуть нові заклади KFC?
Цьогоріч KFC обрала три міста для виходу на ринок, пише UCSC.
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Мережа планує вихід в такі міста, як Тернопіль, Чернігів і Кропивницький. Водночас пріоритетними для мережі залишаються Київ, Київська область та Дніпро.
Цього року ми вже відкрили ресторан у Кам’янському, і для міста це стало справді помітною подією. Це, до речі, дуже показовий кейс: у менших містах люди часто особливо чекають на відкриття, адже там значно менше сучасних форматів дозвілля та місць, де можна провести час із сім’єю чи друзями,
– каже Аліна Кіптик, CEO Tasty Food – франчайзі KFC в Україні.
У компанії наголошують, що розглядають не лише великі обласні центри та мегаполіси. Під час вибору нових локацій враховується потенційний вплив бренду на розвиток міського середовища.
Скільки українці витрачають на McDonald’s і KFC?
Українці продовжують активно витрачати гроші у кафе, ресторанах і сервісах доставки.Лідери серед фастфуду – McDonald’s та KFC. Такі дані показує оновлений сервіс "Дашборд" від monobank.
За кількістю операцій у категорії "Ресторани та кафе" на першому місці McDonald’s, далі йдуть сервіси доставки Glovo і Bolt Food, а за ними – KFC, "Пузата Хата", Domino’s Pizza та інші.
Щодо оборотів з початку 2025 року:
- McDonald’s – 4,52 мільярди гривень
- Glovo – 3,06 мільярдів гривень
- Bolt Food – 735 мільйонів гривень
- KFC – 598 мільйонів гривень
- Пузата Хата – 501 мільйонів гривень
- Lviv Croissants – 294 мільйонів гривень
- Osama Sushi – 158 мільйонів гривень
- Domino’s Pizza – 83 мільйонів гривень
Яка незвична новинка з'явилася в KFC?
У "секретному меню" KFC з'явилося морозиво з беконом, яке викликало суперечливі враження серед користувачів соцмереж.
Замовити "секретне меню" можна лише через мобільний застосунок KFC.