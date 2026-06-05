KFC планує вихід у три нові міста: де і коли відкриють ресторани

Мережа ресторанів швидкого харчування KFC продовжує розширювати присутність в Україні та цього року планує вихід одразу в кілька нових міст. Компанія робить ставку не лише на найбільші мегаполіси, а й на регіональні центри.

Де будуть нові заклади KFC?

Цьогоріч KFC обрала три міста для виходу на ринок, пише UCSC.

Дивіться також Майже 100 мільйонів гривень на самокати: Uklon купує новий бізнес

Мережа планує вихід в такі міста, як Тернопіль, Чернігів і Кропивницький. Водночас пріоритетними для мережі залишаються Київ, Київська область та Дніпро.

Цього року ми вже відкрили ресторан у Кам’янському, і для міста це стало справді помітною подією. Це, до речі, дуже показовий кейс: у менших містах люди часто особливо чекають на відкриття, адже там значно менше сучасних форматів дозвілля та місць, де можна провести час із сім’єю чи друзями,

– каже Аліна Кіптик, CEO Tasty Food – франчайзі KFC в Україні.

У компанії наголошують, що розглядають не лише великі обласні центри та мегаполіси. Під час вибору нових локацій враховується потенційний вплив бренду на розвиток міського середовища.

Скільки українці витрачають на McDonald’s і KFC?

Українці продовжують активно витрачати гроші у кафе, ресторанах і сервісах доставки.Лідери серед фастфуду – McDonald’s та KFC. Такі дані показує оновлений сервіс "Дашборд" від monobank.

За кількістю операцій у категорії "Ресторани та кафе" на першому місці McDonald’s, далі йдуть сервіси доставки Glovo і Bolt Food, а за ними – KFC, "Пузата Хата", Domino’s Pizza та інші.

Щодо оборотів з початку 2025 року:

McDonald’s – 4,52 мільярди гривень

Glovo – 3,06 мільярдів гривень

Bolt Food – 735 мільйонів гривень

KFC – 598 мільйонів гривень

Пузата Хата – 501 мільйонів гривень

Lviv Croissants – 294 мільйонів гривень

Osama Sushi – 158 мільйонів гривень

Domino’s Pizza – 83 мільйонів гривень

Яка незвична новинка з'явилася в KFC?