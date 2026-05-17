Не США чи Швейцарія: яка країна стала лідером за кількістю бізнесменів

У деяких країнах власний бізнес настільки поширений, що підприємці фактично формують окрему культуру та стиль життя. Там відкривати стартап, невелику кав'ярню чи технологічну компанію – майже така ж звична справа, як працювати в офісі.

У яких країнах найбільше бізнесменів?

Дослідження OnDeck показало, що світовими лідерами за кількістю підприємців на душу населення стали зовсім не найбільші економіки світу. У лідери вирвалися країни, які зробили ставку на цифровізацію, прості податки та комфортні умови для запуску власної справи.

Аналітики використали дані LinkedIn та підрахували кількість засновників бізнесу на кожні 10 тисяч працівників у різних країнах світу. Саме цей показник дозволив оцінити, де підприємництво є найбільш поширеним серед населення.

Перше місце у рейтингу посіла Естонія (218,6), де діють спеціальні молодіжні заохочувальні програми. Важливу роль відіграє й фінансова доступність запуску власної справи – у середньому це лише 1% валового національного доходу на душу населення, порівняно з 19,8% у світі.

Здається, підприємницький дух є невіддільною частиною менталітету найменшої з Балтійських країн. Після розпаду СРСР на початку 90-х років, коли Естонія залишилася без природних ресурсів і великих промислових підприємств, вона "була змушена стати підприємницькою",

– пишуть дослідники.

Друге місце посів Ізраїль (зі 167,5 бізнесменами на 10 тисяч осіб населення), третє – Вірменія (156,3), четверте – Грузія (133,3), а п'яте – Фінляндія (130,8). Також до десятки лідерів увійшли: Англія (122,4), Литва (112,9), Швейцарія (108,3), Кіпр і Словенія (по 107,3).

Чи справді місце настільки важливе?

Тож на те, чи наважиться людина відкрити власну справу, впливають не лише особисті амбіції чи гроші, а й середовище, у якому вона живе. Адже в місцях із великою кількістю підприємців простіше знаходити партнерів, інвесторів та однодумців.

Водночас розвиток інтернету частково стирає ці межі. Тепер шукати менторів, знання чи ділові зв'язки можна практично з будь-якої точки світу, пише Entrepreneur.

Роман Кумар Віяс Експерт із маркетингу, засновник Refocus – компанії в галузі освітніх технологій Один зі способів налагодити міцні стосунки – щотижня виділяти час, щоб зосередитися саме на допомозі іншим. Наприклад, можна пообідати з підприємцем, який зв'язався з вами через LinkedIn, або взяти участь у заході, організованому кимось із ваших знайомих.