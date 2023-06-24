Китайська державна компанія "по-тихому" передала в Росію порох для 80 мільйонів набоїв

Попри публічні запевнення Китай активно постачає росіянам воєнні товари. Деякі постачання відбуваються навіть через державні компанії.

Публічна риторика Пекіна кардинально відрізняється від реального стану справ. Зокрема, Китай "просив" Європу не накладати санкції на його компанії, а натомість дуже активно забезпечує росіян усім необхідним для війни проти України.

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Постачання пороху для десятків мільйонів набоїв

Poly Technologies, яка є державною китайською компанією, у 2022 році надала росіянам, а саме Барнаульському патронному заводу, тонни бездимного пороху. Йдеться про сировину, яка дозволяє виготовити як мінімум 80 мільйонів набоїв.

Цей факт Китай не хотів реєструвати, але його виявив американський агрегатор торгових даних Import Genius. Після цього можна стверджувати, що Пекін не просто підтримував Росію, а й надавав їй увесь необхідний товар.

Поки що немає доказів, що патрони саме з цим порохом росіяни використовували проти українців. Та голова групи глобальної безпеки аналітичного центру досліджень Браян Карлсон, що використання саме цього пороху у патронах для полювання дуже й дуже рідкісне, тож жодних сумнівів щодо мети його постачання немає.

Цікаво, що проти Poly Technologies США вже давно ввели санкції. Компанія підтримувала Іран, а також поширювала секретні ракетні технології.

Що стосується Барнаульського патронного заводу, то є підозра, що він міг також слугувати тренувальною базою для "вагнерівців".