"Чиста відплата": Китай розслідує заниження цін на коньяк ЄС
Міністерство торгівлі Китаю оголосило про продовження антидемпінгового розслідування щодо імпорту коньяку з Європейського Союзу, продовживши його ще на три місяці.
Розслідування продовжили
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Таким чином процес триватиме щонайменше до 5 квітня.
Дивіться також Україна отримає 3 мільярди доларів від Японії завдяки замороженим російським активам
Розслідування розпочали 5 січня і мали завершити через рік. При цьому уточнювали, що його можуть продовжити на 6 місяців за особливих обставин.
Демпінг коньяку з ЄС: ризики
Попередні результати розслідування показали, що демпінг коньяку з ЄС може завдати шкоди китайському сектору. Оголошуючи про це у жовтні, міністерство запровадило тимчасові заходи щодо імпорту коньяку з ЄС, що вдарило по французьких брендах, включаючи Hennessy і Remy Martin.
Цікаво, що ці заходи пов'язують з політикою Франції щодо тарифів ЄС на електромобілі китайського виробництва. Президент Франції Еммануель Макрон раніше назвав ці заходи "чистою відплатою".