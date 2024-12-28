"Чиста відплата": Китай розслідує заниження цін на коньяк ЄС

Міністерство торгівлі Китаю оголосило про продовження антидемпінгового розслідування щодо імпорту коньяку з Європейського Союзу, продовживши його ще на три місяці.

Розслідування продовжили

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Таким чином процес триватиме щонайменше до 5 квітня.

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Розслідування розпочали 5 січня і мали завершити через рік. При цьому уточнювали, що його можуть продовжити на 6 місяців за особливих обставин.

Демпінг коньяку з ЄС: ризики

Попередні результати розслідування показали, що демпінг коньяку з ЄС може завдати шкоди китайському сектору. Оголошуючи про це у жовтні, міністерство запровадило тимчасові заходи щодо імпорту коньяку з ЄС, що вдарило по французьких брендах, включаючи Hennessy і Remy Martin.

Цікаво, що ці заходи пов'язують з політикою Франції щодо тарифів ЄС на електромобілі китайського виробництва. Президент Франції Еммануель Макрон раніше назвав ці заходи "чистою відплатою".