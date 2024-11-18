Китай скасував податкові пільги на деякі метали

Китай оголосив про скасування 13% податкової знижки на експорт алюмінію та міді, що набуде чинності з 1 грудня. Це рішення спричинило падіння акцій китайських металургійних компаній.

Китай скасував податкові пільги

Натомість зросла вартість активів міжнародних металургійних компаній, що складають конкуренцію китайським, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зміни в податковій політиці викликали занепокоєння в алюмінієвій галузі через можливі наслідки для експортних потоків.

Пекін також анонсував скорочення пільг для інших секторів, зокрема для виробників акумуляторів і сонячних панелей. Ці заходи були представлені у п'ятницю ввечері як частина масштабного перегляду експортного режиму.

Зауважте! Акції Aluminum Corp. of China та China Hongqiao Group впали на 5% у Шанхаї та Гонконгу, тоді як Yunnan Aluminum втратила 10% у Шеньчжені. На Лондонській біржі металів алюміній подешевшав, анулювавши п'ятничне зростання на 5,3%.

Яка мета такого рішення

Рішення Пекіна, яке набуде чинності 1 грудня, спрямоване на скорочення надлишкових потужностей у промисловості, що особливо вплинуло на алюміній через значну роль китайського експорту.

Це відбулося на тлі зустрічі Сі Цзіньпіна та Джо Байдена, а також планів США підвищити тарифи для захисту промисловості.

Цікаво! Скасування податкових знижок Китаєм може стати стратегічним кроком, що підкреслює його вплив на світові ринки. Це зробить китайський алюміній дорожчим на міжнародному ринку та ймовірно зменшить експортні обсяги.

Мідь відреагувала слабше, оскільки її експорт менш значущий для світу, хоча цього року він зріс. Виробник Zhejiang Hailiang заявив, що вплив буде мінімальним, і компанія планує активніше інвестувати за кордоном, зокрема у В’єтнамі, Німеччині, США та Марокко.