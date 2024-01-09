Китай запровадив санкції проти компаній з США: Пекін обурений посиленням безпеки Тайваню

Зазвичай санкції проти когось вводять Сполучені Штати Америки. Китай вирішив поставити США у дзеркальну ситуацію.

Санкції Китаю проти компаній зі США

П'ять оборонних підприємств зі Сполучених Штатів опинилися під санкціями Китаю. Причина – продаж озброєння у Тайвань, з яким Пекін мріє "з'єднатися".

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Китай розцінює постачання озброєння у Тайвань як фактор, який сприяє напруженню у стосунках Пекіна та Вашингтона. Тим паче, що 13 січня у Тайвані відбудуться президентські та парламентські вибори.

Під санкції Китаю потрапили наступні компанії:

BAE Systems Land and Armament;

Alliant Techsystems Operatio;

AeroVironmen;

ViaSat;

Data Link Solutions.

У МЗС Китаю заявили, що активи цих компаній будуть заморожені, а громадянам та організаціям заборонять мати з ними справу.

Раніше китайський лідер Сі Цзіньпін заявляв, що "Тайвань неодмінно возз'єднається з Китаєм". Демократичний Тайвань не надто прагне стати частиною комуністичного режиму, тому посилено працює над своєю безпекою. Сполучені Штати підтримують суверенітет острова та працюють над тим, аби попередити загарбницькі плани Пекіна.

Чому Китай хоче "з'єднання" з Тайванем

Тайвань – найбільший постачальник напівпровідників та мікросхем у світі. Капітал TSMC складає 600 мільярдів доларів. Загалом тайванська продукція складає близько 20% ринку. Гонка штучних інтелектів та технологій робить Тайвань одним з ключових гравців ринку, тому Китай розглядає усі можливі варіанти "приєднання" острова.