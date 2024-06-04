Китай звинувачує ЄС у нечесній конкуренції: напруження зростає

Китай звинуватив ЄС у веденні недобросовісної конкуренції попри бажання лідерів ЄС уникнути торговельної війни. У відповідь, Китай попереджає про можливість застосування необхідних заходів.

Китай вживатиме необхідних заходів

Міністр торгівлі КНР Ван Веньтао заявив, що ЄС розпочав цілу низку торговельних розслідувань проти Пекіна, зосереджуючись на антидемпінгу та несправедливих субсидіях, особливо в галузі чистих технологій.

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У відповідь на ці дії Китай вже почав антидемпінгове розслідування стосовно європейського бренді. Крім того, державні ЗМІ Китаю повідомили, що Китай може прийняти заходи у відповідь проти європейських автомобілів та свинини.

Якщо ЄС не буде практикувати те, що проповідує, і продовжить придушувати китайські компанії, Китай вживатиме всіх необхідних заходів, щоб твердо захистити законні інтереси китайських компаній,

– йдеться в заяві Веньтао.

Уникнення неконтрольованої ескалації

При цьому, на зустрічі китайських підприємств у Барселоні міністр торгівлі КНР Ван Веньтао зазначив, що Пекін прагне вирішувати економічні та торговельні суперечності через діалог, намагаючись уникнути неконтрольованої ескалації.

Наприкінці травня стало відомо, що відтік капіталу з Китаю досяг пікового рівня з 2016 року. Ситуація значно погіршилася у квітні 2024 року. Минулого року друга за величиною економіка світу отримала найменший обсяг прямих іноземних інвестицій з початку 1990-х років, який склав 33 мільярди доларів. У річному вимірі цей показник впав більш ніж на 80%.

Він також підкреслив, що лідери ЄС неодноразово наголошували на прагненні уникнути торговельної війни, підтримуючи чесну конкуренцію та засновану на правилах торговельну систему.