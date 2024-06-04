Китай вживатиме необхідних заходів

Міністр торгівлі КНР Ван Веньтао заявив, що ЄС розпочав цілу низку торговельних розслідувань проти Пекіна, зосереджуючись на антидемпінгу та несправедливих субсидіях, особливо в галузі чистих технологій.

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У відповідь на ці дії Китай вже почав антидемпінгове розслідування стосовно європейського бренді. Крім того, державні ЗМІ Китаю повідомили, що Китай може прийняти заходи у відповідь проти європейських автомобілів та свинини.

Якщо ЄС не буде практикувати те, що проповідує, і продовжить придушувати китайські компанії, Китай вживатиме всіх необхідних заходів, щоб твердо захистити законні інтереси китайських компаній,

– йдеться в заяві Веньтао.

Уникнення неконтрольованої ескалації

При цьому, на зустрічі китайських підприємств у Барселоні міністр торгівлі КНР Ван Веньтао зазначив, що Пекін прагне вирішувати економічні та торговельні суперечності через діалог, намагаючись уникнути неконтрольованої ескалації.

Цікаво! Наприкінці травня стало відомо, що відтік капіталу з Китаю досяг пікового рівня з 2016 року. Ситуація значно погіршилася у квітні 2024 року. Минулого року друга за величиною економіка світу отримала найменший обсяг прямих іноземних інвестицій з початку 1990-х років, який склав 33 мільярди доларів. У річному вимірі цей показник впав більш ніж на 80%.

Він також підкреслив, що лідери ЄС неодноразово наголошували на прагненні уникнути торговельної війни, підтримуючи чесну конкуренцію та засновану на правилах торговельну систему.