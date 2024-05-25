Китай загрожує найпотужнішим ринкам

США запроваджують "тарифи проти Китаю", аби захистити місцевих виробників та зменшити економічний вплив комуністичної країни. Аналітики переконані, що Великій Британії та ЄС потрібно якомога швидше наслідувати цей приклад.

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Вже зараз потік дешевих автомобілів, акумуляторів та екологічно чистих компонентів з Китаю становить загрозу для місцевих виробників. Дехто вважає, що Китай вже завдав смертельного удару сонячній енергетиці ЄС, скопіювавши технологію та захопивши усі місцеві ринки.

Китайські компанії не може отримувати прибуток всередині власної депресивної економіки, тому відчайдушно шукають виходи на іноземні ринки. Багато з них мають великі борги, тому готові пропонувати вигідну ціну та великі обсяги, лиш би залишатися на плаву.

Президент США Джо Байден вже заявив, що не дозволить китайським електромобілям заполонити місцевий ринок.

Стратегія Комуністичної партії Китаю привела до того, що Китай став виробником 31% світових промислових товарів. Якщо взяти до уваги, що він не перейшов до економіки споживання, ця деформована модель стала загрозою для найпотужніших ринків у світі.

Країни Заходу були впевнені, що "цунамі" китайських товарів мине, однак ситуація розвивається зовсім не так. І єдиний шлях, який залишається – це запровадження імпортних тарифів на китайські товари, щоб бодай якось вирівняти ситуацію.