США внесли найбільшу судноплавну компанію Китаю до чорного списку: що відомо
Сполучені Штати Америки додали до чорного списку найбільшу судноплавну компанію Китаю Cosco Shipping Holdings Co., а також дві суднобудівні компанії.
Що відомо про чорний список
Ці підприємства підозрюються у зв'язках із народно-визвольною армією Китаю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Cosco Shipping Holdings Co. була внесена до Федерального реєстру США 7 січня. Хоча перебування у цьому списку не передбачає конкретних санкцій, воно може стримувати американські компанії від співпраці з фірмами, що туди потрапили.
До списку також внесено:
- Tencent Holdings Ltd (технологічний гігант);
- Contemporary Amperex Technology Co Ltd (виробник акумуляторів);
- Cnooc Ltd (китайська нафтова компанія).
Реакція ринку
Новина про включення до чорного списку одразу вплинула на ринки.
- Акції Cosco Shipping Holdings Co. у Гонконзі 7 січня впали на 4,4%.
- Акції Cnooc Ltd знизилися на 1,6%.
Як зазначає Bloomberg, це рішення відображає посилення уваги США до морського транспорту та суднобудування. Такий крок може бути сигналом до жорсткішої політики у відносинах із Китаєм, оскільки Дональд Трамп розглядає можливість повернення до Білого дому.