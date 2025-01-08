США внесли найбільшу судноплавну компанію Китаю до чорного списку: що відомо

Сполучені Штати Америки додали до чорного списку найбільшу судноплавну компанію Китаю Cosco Shipping Holdings Co., а також дві суднобудівні компанії.

Що відомо про чорний список

Ці підприємства підозрюються у зв'язках із народно-визвольною армією Китаю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Cosco Shipping Holdings Co. була внесена до Федерального реєстру США 7 січня. Хоча перебування у цьому списку не передбачає конкретних санкцій, воно може стримувати американські компанії від співпраці з фірмами, що туди потрапили.

До списку також внесено:

Tencent Holdings Ltd (технологічний гігант);

Contemporary Amperex Technology Co Ltd (виробник акумуляторів);

Cnooc Ltd (китайська нафтова компанія).

Реакція ринку

Новина про включення до чорного списку одразу вплинула на ринки.

Акції Cosco Shipping Holdings Co. у Гонконзі 7 січня впали на 4,4%.

Акції Cnooc Ltd знизилися на 1,6%.

Як зазначає Bloomberg, це рішення відображає посилення уваги США до морського транспорту та суднобудування. Такий крок може бути сигналом до жорсткішої політики у відносинах із Китаєм, оскільки Дональд Трамп розглядає можливість повернення до Білого дому.