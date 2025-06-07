Продажі китайських електромобілів у ЄС зросли до максимуму за 9 місяців

Китайські бренди знову виходять у лідери європейського ринку електромобілів. Компанії демонструють стрімке зростання після торішнього спаду через запроваджені мита.

Показники продовжують зростати

Як пише Bloomberg, у квітні частка китайських електромобілів на європейському ринку сягнула 8,9% – це найвищий показник з липня 2023 року, передає 24 Канал.

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Лідером зростання стала компанія BYD Co., яка випередила Tesla за кількістю зареєстрованих електромобілів у Європі.

Китайські компанії реабілітувались

Попри жорсткі торговельні бар'єри з боку ЄС, китайські автовиробники змогли адаптуватися й зміцнити свої позиції не лише в сегменті електрокарів, а й серед гібридних моделей та авто з двигунами внутрішнього згоряння.

У квітні китайські бренди забезпечили 7,6% продажів гібридів у Європі – ще рік тому цей показник був нижче 1%.

Зауважте. Особливо помітно зросли обсяги продажів BYD: за місяць компанія зареєструвала 7 231 електромобіль, що на 169% більше, ніж торік. Загальний приріст продажів китайської марки у квітні становив 359%.