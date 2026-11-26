Київстар підвищує ціни з 1 грудня: які пакети подорожчають
З 1 грудня 2026 року Київстар перегляне вартість пакетів своєї платформи кіно і телебачення Київстар ТБ. Нові ціни поширюватимуться як на чинних абонентів, так і на тих, хто підключить послугу після їхнього оновлення.
Які пакети Київстар ТБ подорожчають
З початку грудня зміниться щомісячна абонплата за чотири пакети платформи від Київстар, повідомляє оператор.
Зокрема, нові ціни встановлять для таких пропозицій:
- "Преміум HD" – 299 гривень на місяць;
- "Дорослий" – 99 гривень на місяць;
- "Кіно Ультра" – 99 гривень на місяць;
- "Плюс" – 99 гривень на місяць.
Перевірити актуальну вартість підписки абоненти можуть на вебплатформі Київстар ТБ, у мобільному застосунку сервісу або в "Мій Київстар".
Чому Київстар змінює ціни
У компанії пояснили, що вартість зазначених пакетів не переглядали протягом останніх п'яти років. За цей час платформа розширила бібліотеку фільмів, серіалів і мультфільмів, додала нові телеканали та розвивала власні проєкти, зокрема спрямовані на підтримку українського кінематографа.
Водночас зростають витрати на придбання контенту та розвиток платформи. Оновлені тарифи дають змогу й далі підтримувати якість сервісу, розширювати бібліотеку контенту та створювати ексклюзивні та популярні історії,
– зазначили в компанії.
Користувачі, які не хочуть оплачувати підписку за оновленими умовами, можуть обрати інший пакет із чинної тарифної лінійки Київстар ТБ. Також абоненти мають право достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства.