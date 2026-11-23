Що входить у новий тариф Київстару

Йдеться про тариф "Мобільний Легкий" від Київстар, який доступний лише абонентам передплати. Однією з його особливостей є можливість безплатно обрати одну Суперсилу, повідомляє оператор.

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За 550 гривень на місяць абоненти отримують:

20 ГБ мобільного інтернету, з яких 18 ГБ можна використати в роумінгу;

додаткові 20 ГБ за своєчасну оплату тарифу;

безлімітні дзвінки всередині мережі;

400 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон;

400 SMS;

безлімітний трафік для користування окремими застосунками;

SIM-карту для планшета.

Крім основного наповнення, користувач може вибрати одну безплатну Суперсилу. Серед доступних варіантів – Київстар ТБ, YouTube Premium Lite, Uklon, Helsi, "Допомога ЗСУ+", SIM для другого телефона, "Відео на ходу", WOG, "Соцмережі та месенджери" або додаткові 5 ГБ у роумінгу.

Як підключити тариф "Мобільний Легкий"

Оформити новий пакет можна кількома способами:

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На офіційному сайті Київстару; Через мобільний застосунок оператора; За номером 477*1.

Після переходу на новий тариф невикористані хвилини, мегабайти та SMS із попереднього пакета анулюються.

Нагадаємо, у листопаді 2026 року Київстар переглянув вартість тарифів для абонентів передоплати та контракту. У середньому ціни зросли на 100 – 150 гривень.

Серед актуальних тарифів для фізичних осіб найдешевшим є "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 470 гривень на місяць. Водночас дешевші пропозиції оператор зберіг для окремих категорій клієнтів – пенсіонерів, людей з інвалідністю та дітей віком від 6 до 16 років.