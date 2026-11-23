"Киевстар" предлагает украинцам новый тариф / Фото "Киевстар"
"Киевстар" добавил в свою линейку новый тарифный план с мобильным интернетом, минутами на звонки и дополнительными услугами. Пакет стоит 550 гривен в месяц, однако подключить его смогут не все клиенты оператора.
Что входит в новый тариф "Киевстар"
Речь идет о тарифе "Мобильный Легкий" от Киевстар, который доступен только абонентам предоплаты. Одной из его особенностей является возможность бесплатно выбрать одну Суперсилу, сообщает оператор.
За 550 гривен в месяц абоненты получают:
- 20 ГБ мобильного интернета, из которых 18 ГБ можно использовать в роуминге;
- дополнительные 20 ГБ за своевременную оплату тарифа;
- безлимитные звонки внутри сети;
- 400 минут на звонки по Украине и за границу;
- 400 SMS;
- безлимитный трафик для использования отдельных приложений;
- SIM-карту для планшета.
Помимо основного набора услуг, пользователь может выбрать одну бесплатную "Суперсилу". Среди доступных вариантов – "Киевстар ТВ", YouTube Premium Lite, Uklon, Helsi, "Помощь ВСУ+", SIM-карта для второго телефона, "Видео на ходу", WOG, "Соцсети и мессенджеры" или дополнительные 5 ГБ в роуминге.
Как подключить тариф "Мобильный Легкий"
Оформить новый пакет можно несколькими способами:
- На официальном сайте Киевстара;
- Через мобильное приложение оператора;
- По номеру 477*1.
После перехода на новый тариф неиспользованные минуты, мегабайты и SMS из предыдущего пакета аннулируются.
Напомним, что в ноябре 2026 года "Киевстар" пересмотрел стоимость тарифов для абонентов предоплаты и контракта. В среднем цены выросли на 100–150 гривен.
Среди актуальных тарифов для физических лиц самым дешевым является "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт" за 470 гривен в месяц. В то же время оператор сохранил более выгодные предложения для отдельных категорий клиентов – пенсионеров, людей с инвалидностью и детей в возрасте от 6 до 16 лет.
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