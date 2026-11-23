Что входит в новый тариф "Киевстар"

Речь идет о тарифе "Мобильный Легкий" от Киевстар, который доступен только абонентам предоплаты. Одной из его особенностей является возможность бесплатно выбрать одну Суперсилу, сообщает оператор.

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За 550 гривен в месяц абоненты получают:

20 ГБ мобильного интернета, из которых 18 ГБ можно использовать в роуминге;

дополнительные 20 ГБ за своевременную оплату тарифа;

безлимитные звонки внутри сети;

400 минут на звонки по Украине и за границу;

400 SMS;

безлимитный трафик для использования отдельных приложений;

SIM-карту для планшета.

Помимо основного набора услуг, пользователь может выбрать одну бесплатную "Суперсилу". Среди доступных вариантов – "Киевстар ТВ", YouTube Premium Lite, Uklon, Helsi, "Помощь ВСУ+", SIM-карта для второго телефона, "Видео на ходу", WOG, "Соцсети и мессенджеры" или дополнительные 5 ГБ в роуминге.

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Как подключить тариф "Мобильный Легкий"

Оформить новый пакет можно несколькими способами:

На официальном сайте Киевстара; Через мобильное приложение оператора; По номеру 477*1.

После перехода на новый тариф неиспользованные минуты, мегабайты и SMS из предыдущего пакета аннулируются.

Напомним, что в ноябре 2026 года "Киевстар" пересмотрел стоимость тарифов для абонентов предоплаты и контракта. В среднем цены выросли на 100–150 гривен.

Среди актуальных тарифов для физических лиц самым дешевым является "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт" за 470 гривен в месяц. В то же время оператор сохранил более выгодные предложения для отдельных категорий клиентов – пенсионеров, людей с инвалидностью и детей в возрасте от 6 до 16 лет.