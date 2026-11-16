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"Киевстар" продает мобильный номер за 3,5 миллиона гривен: объявлен аукцион

Альбина Ковпак
Киевстар выставил на аукцион особый номер

"Киевстар" продает мобильный номер за 3,5 миллиона гривен / Коллаж 24 Канала, фото Pexels

"Киевстар" объявил аукцион по продаже одного из самых редких номеров в украинской мобильной связи. Цена лота в ходе торгов может вырасти.

 
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Какой номер "Киевстар" продает за 3,5 млн грн

"Киевстар" выставил на аукцион номер +380 77 777 77 77, сообщает оператор.

Торги начнутся 9 декабря 2026 года, а стартовая стоимость лота составляет 3,5 миллиона гривен. Участниками торгов могут быть:

  • физические лица;
  • юридические лица;
  • физические лица-предприниматели.

После приобретения номера новый владелец сможет подключить к нему любой актуальный бизнес-тариф Киевстара или контрактный пакет для частных абонентов.

В то же время 3,5 миллиона гривен – лишь начальная цена. Поскольку торги предполагают конкурентные ставки участников, окончательная стоимость номера может оказаться выше.

Информация об аукционе / скриншот 24 Канала с сайта "Киевстар"

Как изменились тарифы "Киевстара" в ноябре 2026 года

В ноябре 2026 года "Киевстар" пересмотрел стоимость тарифных планов для абонентов предоплаты и контракта. В среднем цены выросли на 100–150 гривен.

Среди актуальных пакетов услуг для физических лиц самым дешевым является "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт". Его стоимость составляет 470 гривен в месяц. За эту сумму абоненты получают:

  1. 40 ГБ мобильного интернета, из которых 18 ГБ можно использовать в роуминге;
  2. безлимитные звонки внутри сети "Киевстар";
  3. 500 минут для разговоров в Украине и за рубежом;
  4. 500 SMS;
  5. домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с.

До изменения цен тариф стоил 370 гривен в месяц. По старой стоимости им и дальше могут пользоваться абоненты, подключившие пакет до 4 ноября 2026 года.

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