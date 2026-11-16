Київстар продає мобільний номер за 3,5 мільйони гривень: оголосили аукціон

Київстар продає мобільний номер за 3,5 мільйони гривень / Колаж 24 Каналу, фото Pexels
Київстар оголосив аукціон із продажу одного з найрідкісніших номерів в українському мобільному зв’язку. Ціна лота під час торгів може зрости.
Який номер Київстар продає за 3,5 млн грн
Київстар виставив на аукціон номер +380 77 777 77 77, повідомляє оператор.
Торги розпочнуться 9 грудня 2026 року, а стартова вартість лота становить 3,5 мільйони гривень. Учасниками торгів можуть бути:
- фізичні особи;
- юридичні особи;
- фізичні особи-підприємці.
Після придбання номера новий власник зможе підключити до нього будь-який актуальний бізнес-тариф Київстару або контрактний пакет для приватних абонентів.
Водночас 3,5 мільйони гривень – лише початкова ціна. Оскільки торги передбачають конкурентні ставки учасників, остаточна вартість номера може виявитися вищою.
Як змінилися тарифи Київстару у листопаді 2026 року
У листопаді 2026 року Київстар переглянув вартість тарифних планів для абонентів передплати та контракту. У середньому ціни зросли на 100 – 150 гривень.
Серед актуальних пакетів послуг для фізичних осіб найдешевшим є "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт". Його вартість становить 470 гривень на місяць. За цю суму абоненти отримують:
- 40 ГБ мобільного інтернету, з яких 18 ГБ можна використовувати в роумінгу;
- Безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар;
- 500 хвилин для розмов в Україні та за кордоном;
- 500 SMS;
- Домашній інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с.
До перегляду цін тариф коштував 370 гривень на місяць. За старою вартістю ним і далі можуть користуватися абоненти, які підключили пакет до 4 листопада 2026 року.
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