Київстар продає мобільний номер за 3,5 мільйони гривень: оголосили аукціон

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Який номер Київстар продає за 3,5 млн грн

Київстар виставив на аукціон номер +380 77 777 77 77, повідомляє оператор.

Торги розпочнуться 9 грудня 2026 року, а стартова вартість лота становить 3,5 мільйони гривень. Учасниками торгів можуть бути:

фізичні особи;

юридичні особи;

фізичні особи-підприємці.

Після придбання номера новий власник зможе підключити до нього будь-який актуальний бізнес-тариф Київстару або контрактний пакет для приватних абонентів.

Водночас 3,5 мільйони гривень – лише початкова ціна. Оскільки торги передбачають конкурентні ставки учасників, остаточна вартість номера може виявитися вищою.

Інформація про аукціон / скриншот 24 Каналу з сайту Київстар

Як змінилися тарифи Київстару у листопаді 2026 року

У листопаді 2026 року Київстар переглянув вартість тарифних планів для абонентів передплати та контракту. У середньому ціни зросли на 100 – 150 гривень.

Серед актуальних пакетів послуг для фізичних осіб найдешевшим є "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт". Його вартість становить 470 гривень на місяць. За цю суму абоненти отримують:

40 ГБ мобільного інтернету, з яких 18 ГБ можна використовувати в роумінгу; Безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар; 500 хвилин для розмов в Україні та за кордоном; 500 SMS; Домашній інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с.

До перегляду цін тариф коштував 370 гривень на місяць. За старою вартістю ним і далі можуть користуватися абоненти, які підключили пакет до 4 листопада 2026 року.